Кревсун прокоментував своє тренування з першою командою Боруссії Дортмунд

Півзахисник юнацької збірної України U-19 Данило Кревсун щасливий, що зміг потренуватися з першою командою Боруссії Дортмунд.

Його слова передає Legioners.ua.

"Був надзвичайно щасливий, що отримав нагоду потренуватися із основою, з гравцями світового класу. Суттєво відчувалась різниця між футболом 3-ї Ліги та Бундесліги. Все робиться набагато швидше, складається враження що футболісти не помиляються під час тренування", – сказав Кревсун.

У сезоні-2024/25 19-річний український футболіст зіграв усього 32 хвилини за другу команду дортмундського клубу – 24 серпня Кревсун вийшов на заміну в грі проти Ганзи (1:1).

Нагадаємо, що в січні Боруссія Дортмунд підписала новий контракт з Данилом Кревсуном – угода розрахована до 2026 року.

Зазначимо, що мама футболіста – відома бігунка Юлія Кревсун, яка спеціалізувалася на бігу на 800 метрів. Українська легкоатлетка протягом кар'єри здобула золото Універсіади 2007 року, срібло Кубку Європи 2007 та стала чемпіонкою Європи на коронній дистанції у 2009 році в португальській Лейрії. Наразі Кревсун разом зі своїм сином проживає у Німеччині.