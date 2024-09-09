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Юнацька збірна України поступилася Швейцарії в спарингу

Ігор Чернявський — 9 вересня, 16:52
Юнацька збірна України поступилася Швейцарії в спарингу
УАФ

Юнацька збірна України зазнала поразки від однолітків зі Швейцарації в товариському матчі.

Спаринг, який пройшов у швейцарському місті Віль, завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Швейцарці забили два голи з 33 по 38 хвилину, а наприкінці першого тайму могли робити рахунок розромним, але капітан команди не реалізував пенальті. За 20 хвилин до кінця зустрічі команді Унаї Мельгоси вдалося скоротити відставання.

Товариський матч
9 вересня

Швейцарія — Україна 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 — Дербачі 33, 2:0 — Шрайбер 38, 2:1 — Видиш 71

Склад України: Бакус (Суркіс 46), Абрамов (Коробов 58), Бабак (Цуканов 46), Вернаттус (Дикий 58), Гавриленко, Гаража (Шершень 84), Калин (Гусол 46), Лень (Бундаш 58), Осипенко, Синчук (Видиш 66), Степанов (Лобко 46).

Нагадаємо, на юнацькому Євро-2024 Україна дійшла до півфіналу, в якому мінімально поступилася Франції.

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