Північна Ірландія U-19 — Україна U-19: онлайн трансляція

Юнацька збірна України U-19 зіграє з Північною Ірландією в межах матчу-відкриття чемпіонату Європи-2024 серед гравців до 19 років.

Матч відбудеться на стадіоні Інвер Парк у місті Ларн (Північна Ірландія). Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Зазначимо, що сьогодні також зіграють збірні Норвегії та Італії, з якими команда Дмитра Михайленка зустрінеться у 2 та 3 турі відповідно.

На юнацькому Євро лише дві групи. По дві найкращі команди з квартетів A і B розіграють трофей у "Фіналі чотирьох". Також передбачений матч за 5-те місце, адже Євро є відбірковим турніром на ЧС-2025 U-20, на якому Європу представлять саме 5 команд, тож необхідно визначити п’ятірку найсильніших.