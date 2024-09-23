Став відомий календар збірної України U-19 у кваліфікаційному раунді Євро-2025

Визначилися локації й час початку матчів кваліфікаційного раунду Євро-2025 за участю збірної України U-19.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи 1, де зіграють зі збірними Нідерландів, Словенії та Казахстану. Господарем міні-турніру стали Нідерланди.

Поєдинки квартету проходитимуть 13—19 листопада на аренах Ассена та Вендама. Уже визначено й час початку матчів.

Календар збірної України U-19:

13.11.2024 Україна — Казахстан (Ассен, 20:00)

16.11.2024 Україна — Словенія (Вендам, 13:00)

19.11.2024 Нідерланди — Україна (Вендам, 20:00)

Нагадаємо, раніше стала відома локація та дата матчів збірної України U-17.