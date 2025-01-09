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Після тривалої хвороби пішла з життя дружина футболіста Вереса

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 12:13
Після тривалої хвороби пішла з життя дружина футболіста Вереса
Роман та Тетяна Гончаренко
instagram.com/honcharenko_tania

У віці 34 років пішла з життя дружина центрального захисника Вереса Романа Гончаренка Тетяна.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

"У сімʼї нашого захисника Романа Гончаренка сталася велика втрата. Перестало битися серце у дружини Романа – Тетяни Гончаренко. Наші великі співчуття для Романа та його сімʼї. Тримайтеся!", – йдеться у заяві.

Довгий час жінка вела боротьбу з раком. Без матері залишився чотирирічний син Дамір.

Раніше після тривалої хвороби помер видатний німецький шахіст.

Верес Гончаренко

Верес

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