Після тривалої хвороби пішла з життя дружина футболіста Вереса
Роман та Тетяна Гончаренко
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У віці 34 років пішла з життя дружина центрального захисника Вереса Романа Гончаренка Тетяна.
Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.
"У сімʼї нашого захисника Романа Гончаренка сталася велика втрата. Перестало битися серце у дружини Романа – Тетяни Гончаренко. Наші великі співчуття для Романа та його сімʼї. Тримайтеся!", – йдеться у заяві.
Довгий час жінка вела боротьбу з раком. Без матері залишився чотирирічний син Дамір.
Раніше після тривалої хвороби помер видатний німецький шахіст.