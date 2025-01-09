Після тривалої хвороби пішла з життя дружина футболіста Вереса

У віці 34 років пішла з життя дружина центрального захисника Вереса Романа Гончаренка Тетяна.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

" У сімʼї нашого захисника Романа Гончаренка сталася велика втрата. Перестало битися серце у дружини Романа – Тетяни Гончаренко. Наші великі співчуття для Романа та його сімʼї. Тримайтеся!", – йдеться у заяві.

Довгий час жінка вела боротьбу з раком. Без матері залишився чотирирічний син Дамір.

Раніше після тривалої хвороби помер видатний німецький шахіст.