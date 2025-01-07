Після тривалої хвороби помер видатний німецький шахіст

У 76-річному віці пішов у засвіти відомий німецький шахіст Роберт Хюбнер.

Про це повідомила Федерація шахів Німеччини.

Повідомляється, що причиною смерті стала тривала боротьба з раком. Роберт помер у лікарні міста Дельбрюкк.

Звання гросмейстера Хюбнер отримав ще у 1971 році. У 1981 році німець піднявся на третє місце світового шахового рейтингу, поступаючись лише Анатолію Карпову та Віктору Корчному.

Разом зі збірною Німеччини завоював срібло на шаховій Олімпіаді 2000 року. Загалом за національну команду провів 249 ігор. Хюбнер здобув 104 перемоги, 126 разів зіграв внічию і лише 19 разів зазнав поразки.

FIDE is deeply saddened to hear of the passing of GM Robert Huebner (Germany) at 76 years of age.



"When it comes to game commentaries, no one has ever analyzed chess as deeply as Huebner. His analysis of each game resembled a scientific study, sometimes spanning dozens of… pic.twitter.com/1Be78xxupC — International Chess Federation (@FIDE_chess) January 6, 2025

Протягом життя він видав декілька книг про шахи, а також знав 22 мови.