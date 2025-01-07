Після тривалої хвороби помер видатний німецький шахіст
Роберт Хюбнер
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У 76-річному віці пішов у засвіти відомий німецький шахіст Роберт Хюбнер.
Про це повідомила Федерація шахів Німеччини.
Повідомляється, що причиною смерті стала тривала боротьба з раком. Роберт помер у лікарні міста Дельбрюкк.
Звання гросмейстера Хюбнер отримав ще у 1971 році. У 1981 році німець піднявся на третє місце світового шахового рейтингу, поступаючись лише Анатолію Карпову та Віктору Корчному.
Разом зі збірною Німеччини завоював срібло на шаховій Олімпіаді 2000 року. Загалом за національну команду провів 249 ігор. Хюбнер здобув 104 перемоги, 126 разів зіграв внічию і лише 19 разів зазнав поразки.
Протягом життя він видав декілька книг про шахи, а також знав 22 мови.