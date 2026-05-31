У Франції поліція затримала сотні людей після святкування перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

Перемога Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала обернулася хаосом у Франції. Через масштабні сутички вболівальників із правоохоронцями по всій країні заарештували понад 400 людей.

Про це повідомляє ВВС.

Єлисейські Поля у Парижі були заполонені вболівальниками невдовзі після перемоги французької команди в серії пенальті. Раніше того ж дня відбулися сутички між поліцією та вболівальниками, які прийшли подивитися фінал на гігантських екранах на стадіоні ПСЖ "Парк де Пренс".

Під час масових заворушень було пошкоджено шість автомобілів, два підприємства та автобусну зупинку. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, станом на ранок неділі правоохоронці затримали 416 осіб, із них 280 — у Парижі.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що внаслідок сутичок поранень зазнали семеро поліцейських, та назвав дії учасників заворушень "абсолютно неприйнятними".

— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 30, 2026

Нагадаємо, ПСЖ став другим клубом, який двічі поспіль виграв Лігу чемпіонів після мадридського Реала, який продовжує утримувати рекорд у три перемоги поспіль (2016, 2017, 2018 роки).