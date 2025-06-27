Пішов з життя колишній президент Валенсії

Пішов з життя колишній директор та президент Валенсії Вісенте Андреу.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Фахівцю було 85 років. Останнім часом він боровся із неназваною хворобою, яка серйозно нашкодила його здоров'ю.

Lamentamos profundamente la pérdida de Vicente Andreu, expresidente del @valenciacf y persona vinculada durante más de dos décadas a nuestro Club ocupando diferentes cargos directivos.



Nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia y allegados. DEP. pic.twitter.com/LY5uVfoogl — Valencia CF (@valenciacf) June 26, 2025

Андреу працював у Валенсії понад 20 років, посідаючи різноманітні посади у раді директорів. У 2013 році функціонер обіймав посаду президента клубу, коли відбувалась передача посади до Амадео Сальво.

Також Андреу фактично керував Леванте, коли клуб був на межі банкрутства у 2009 році.

Мануель Льоренте, попередник Сальво на посаді президента клубу, відзначає відданість, чесність та благородність, які були властиві Вісенте Андреу.

Раніше повідомлялось про смерть колишнього президента туринського Ювентуса.