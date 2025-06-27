Пішов з життя колишній президент Валенсії
Валенсія
Пішов з життя колишній директор та президент Валенсії Вісенте Андреу.
Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.
Фахівцю було 85 років. Останнім часом він боровся із неназваною хворобою, яка серйозно нашкодила його здоров'ю.
Андреу працював у Валенсії понад 20 років, посідаючи різноманітні посади у раді директорів. У 2013 році функціонер обіймав посаду президента клубу, коли відбувалась передача посади до Амадео Сальво.
Також Андреу фактично керував Леванте, коли клуб був на межі банкрутства у 2009 році.
Мануель Льоренте, попередник Сальво на посаді президента клубу, відзначає відданість, чесність та благородність, які були властиві Вісенте Андреу.
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