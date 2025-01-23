Всю кар'єру грав тільки за один клуб: помер відомий грецький футболіст

У 89-річному віці пішов у засвіти легенда грецького АЕКа Андреас Стаматіадіс.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Ο Ανδρέας Σταματιάδης, ένας άνθρωπος που είχε ταυτίσει τη ζωή του με την ΑΕΚ, "έφυγε" σήμερα το πρωί σε ηλικία 89 ετών.https://t.co/kSRyKazNeS pic.twitter.com/6iM3Ram0fG — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) January 23, 2025

Форвард протягом 17 років (1952-1969) виступав лише за афінян, після чого вирішив піти завершити кар'єру в 34 роки.

За клуб у чемпіонаті Греції відзначився 78 разів за 316 поєдинків. Ще 60 голів він забив за 174 гри в інших турнірах. Разом із ним АЕК двічі ставав чемпіоном Греції та тричі вигравав Кубок. За збірну Греції провів 8 матчів, голів не забивав.

Після завершення кар'єри став тренером. З АЕКом ставав чемпіоном Греції, також вигравав другий за силою дивізіон з Атромітосом та Егелео.

Нагадаємо, кілька днів тому пішов з життя легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Деніс Лоу.