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Всю кар'єру грав тільки за один клуб: помер відомий грецький футболіст

Руслан Травкін — 23 січня 2025, 14:57
Всю кар'єру грав тільки за один клуб: помер відомий грецький футболіст
Андреас Стаматіадіс
x.com/AEK_FC_OFFICIAL

У 89-річному віці пішов у засвіти легенда грецького АЕКа Андреас Стаматіадіс.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Форвард протягом 17 років (1952-1969) виступав лише за афінян, після чого вирішив піти завершити кар'єру в 34 роки.

За клуб у чемпіонаті Греції відзначився 78 разів за 316 поєдинків. Ще 60 голів він забив за 174 гри в інших турнірах. Разом із ним АЕК двічі ставав чемпіоном Греції та тричі вигравав Кубок. За збірну Греції провів 8 матчів, голів не забивав.

Після завершення кар'єри став тренером. З АЕКом ставав чемпіоном Греції, також вигравав другий за силою дивізіон з Атромітосом та Егелео.

Нагадаємо, кілька днів тому пішов з життя легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Деніс Лоу.

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