Помер легендарний нападник МЮ і володар Золотого м'яча-1964

Легендарний шотландський футболіст Деніс Лоу помер у віці 84 років.

"Усі в клубі оплакують Деніса, короля Стретфорд-Енду. Він вів важку битву з хворобою, але зараз спочиває з миром", – йдеться в заяві, поширеній Манчестер Юнайтед.

Лоу провів на Олд Траффорд 11 сезонів у 1962-73 роках, виграв з командою два чемпіонства (1965, 1967) та КЄЧ-1968. Всього на рахунку Короля Деніса, як його називали фани, 237 голів в 404 матчах за МЮ; це третій найкращий показник після сера Боббі Чарльтона (249) та Вейна Руні (253).

Також Лоу забив 30 голів в 55 матчах за збірну Шотландії – це й досі залишається її рекордом.

У 1964-му Деніс отримав Золотий м'яч і до останнього був найстаршим живим його лауреатом. Після його смерті цей статус перейшов до Джанні Рівери.

В 2021-му в Лоу діагностували деменцію і відтоді він рідко з'являвся на публіці.