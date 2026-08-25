У головного тренера львівських Карпат померла мати

Пішла із життя мати головного тренера львівських Карпат Франа Фернандеса – Чаро Діас

Про це повідомляє пресслужба команди. Причини смерті розкриває La Voz de Almeria.

Причини смерті в офіційній заяві не оголошуються. Клуб висловив свої співчуття щодо втрати 46-річного іспанського фахівця.

Як зазначається в місцевому іспанському медіа, жінка пішла у засвіти внаслідок серцевого нападу. Їй викликали швидку допомогу, проте вона вже ніяк не змогла зарадити.

Чаро Діас була відома у своєму районі в місті Альмерія завдяки тому, що багато років до пенсії тримала фруктову лавку під назвою "La Casa de las Frutas".

Нагадаємо, що Фран Фернандес очолив львівських "левів" у січні цього року, замінивши на тренерському містку Владислава Лупашка. Після цього призначення клуб провів під його керівництвом 18 матчів (10 перемог, 4 нічиї, 4 поразки).

Напередодні Карпати впевнено перемогли чернівецьку Буковину (3:0) в межах третього туру УПЛ. Наразі колектив посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату.