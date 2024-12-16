Що тут можна сказати: Піхальонок підбив підсумки виступів Динамо в Лізі Європи

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок оцінив виступи клубу в першій половині сезону. Він вважає, що про результати в Лізі Європи говорити нічого. А ось в УПЛ "біло-сині" виступають на 10 з 10.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

" Якщо давати Динамо оцінку за чемпіонат, то 10 з 10, а щодо єврокубків, то тут без оцінки. У нас нуль очок – що тут можна сказати чи оцінити.

Якщо чесно, не очікували такої переваги в УПЛ перед зимовою паузою, але, можна сказати, це лише початок. Коли я був у Дніпрі-1, у нас також була перевага, можливо, й не така велика, але все одно все вирішується у другому колі", – сказав Піхальонок.

Нагадаємо, на зимову перерву Динамо йде на першому місці в турнірній таблиці, набравши 43 очки. У другої Олександрії 38 балів, а Шахтар йде третім, маючи в активі 33 залікових пункти.

Напередодні житомирське Полісся вдома обіграло донецький клуб завдяки голу Богдана Михайліченка на 90-й хвилині гри.