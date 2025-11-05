Бойова команда: Піхальонок – про матч проти Зринськи
Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок оцінив протистояння проти Зринськи у Лізі конференцій.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Сьогодні ми розбирали суперника під час теоретичного заняття. Можу сказати, що це хороша, бойова команда. Завтра на нас чекатиме дуже цікаве протистояння.
Ми налаштовуємося на позитивний результат завтра і будемо намагатися зробити все, для того, щоб його здобути", – сказав гравець.
Також Піхальонок відреагував на слова екстренера Шахтаря Марино Пушича, який вказав на несерйозне ставлення Динамо до єврокубків.
"Це неправда. Коли ти виходиш у футболці Динамо Київ, кожен матч – це велика відповідальність для всіх. Ми налаштовуємось на кожен матч тільки з метою здобути позитивний результат", – розповів Піхальонок.
Зустріч відбудеться у четвер, 6 листопада, на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.