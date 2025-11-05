Бойова команда: Піхальонок – про матч проти Зринськи

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок оцінив протистояння проти Зринськи у Лізі конференцій.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Сьогодні ми розбирали суперника під час теоретичного заняття. Можу сказати, що це хороша, бойова команда. Завтра на нас чекатиме дуже цікаве протистояння.

Ми налаштовуємося на позитивний результат завтра і будемо намагатися зробити все, для того, щоб його здобути", – сказав гравець.