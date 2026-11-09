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Вікторія здолала Агробізнес в останньому матчі 15 туру Першої ліги

Денис Іваненко — 9 листопада 2026, 13:33
Вікторія здолала Агробізнес в останньому матчі 15 туру Першої ліги
Результати матчів Першої ліги за 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, відбувся останній поєдинок 15 туру Першої ліги України з футболу сезону-2026/27, в якому зустрічались Вікторія та Агробізнес.

До очного протистояння команди підходили з безпрограшними серіями, які налічували по шість матчів. Завдяки таким результатам вони стали одними з головних фаворитів на підвищення в УПЛ.

Вже на четвертій хвилині сумський колектив відкрив рахунок у зустрічі. Голом відзначився Руслан Дедух.

Він забив прямим ударом зі штрафного приблизно із 22 метрів. Півзахисник перекинув стінку, голкіпер гостей намагався у стрибку врятувати свою команду, але не зміг цього зробити.

Наприкінці поєдинку Агробізнес всіма силами побіг відіграватись і пропустив контратаку. У компенсований час Олександр Чернов віддав передачу на дальню стійку, а Артем Шпирьонок поставив крапку в зустрічі.

Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 9 листопада

Вікторія – Агробізнес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Дедух, 2:0 – 90+3 Шпирьонок

Зазначимо, що після цієї перемоги господарі очолили турнірну таблицю. Агробізнес залишився на четвертій сходинці, але має гру в запасі.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в Першій лізі відбулись інші два поєдинки.

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