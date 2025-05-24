Ворскла та Лівий Берег дізналися суперників у плейоф за право грати в наступному сезоні УПЛ
ФК Металіст 1925
За підсумками останнього туру чемпіонської групи Першої ліги України визначилися клуби, які візьмуть участь у стикових матчах за право грати в наступному сезоні УПЛ.
Металіст 1925 став бронзовим призером Першої ліги й протистоятиме у плейоф Лівому Берегу, а Кудрівка, яка фінішувала четвертою, зіграє з полтавською Ворсклою.
Згідно з регламентом команди проведуть по два матчі плейоф. Перші поєдинки відбудуться 29 травня, а матчі-відповіді – 1 червня.
Дати матчів плейоф
- 29 червня | Кудрівка – Ворскла
- 29 червня | Лівий Берег – Металіст 1925
- 1 червня | Ворскла – Кудрівка
- 1 червня | Металіст 1925 – Лівий Берег
Нагадаємо, прямі путівки з Першої ліги до УПЛ отримали Епіцентр із Кам'янця-Подільського, який став чемпіоном, а також срібний призер другого за силою чемпіонату – СК Полтава.