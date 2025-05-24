Ворскла та Лівий Берег дізналися суперників у плейоф за право грати в наступному сезоні УПЛ

За підсумками останнього туру чемпіонської групи Першої ліги України визначилися клуби, які візьмуть участь у стикових матчах за право грати в наступному сезоні УПЛ.

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Металіст 1925 став бронзовим призером Першої ліги й протистоятиме у плейоф Лівому Берегу, а Кудрівка, яка фінішувала четвертою, зіграє з полтавською Ворсклою.

Згідно з регламентом команди проведуть по два матчі плейоф. Перші поєдинки відбудуться 29 травня, а матчі-відповіді – 1 червня.

Дати матчів плейоф

29 червня | Кудрівка – Ворскла

29 червня | Лівий Берег – Металіст 1925

1 червня | Ворскла – Кудрівка

1 червня | Металіст 1925 – Лівий Берег

Нагадаємо, прямі путівки з Першої ліги до УПЛ отримали Епіцентр із Кам'янця-Подільського, який став чемпіоном, а також срібний призер другого за силою чемпіонату – СК Полтава.