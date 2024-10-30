Барселона зацікавилася лідером Мілана

Каталонська Барселона стежить за лідером італійського Мілана та збірної Португалії Рафаелем Леау.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст роздумує над тим, аби покинути італійський чемпіонат. Він починає втомлюватися від Серії А, до того ж за повідомленнями ЗМІ, у португальця є певний конфлікт із тренером Паулу Фонсекою.

У сезоні-2024/25 Леау провів 11 матчів за свій клуб. На його рахунку 1 забитий м'яч та 4 гольові передачі. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 75 мільйонів євро. Контракт між Леау та командою розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Барселона цікавиться аргентинським нападником Інтера Лаутаро Мартінесом.