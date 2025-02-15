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Мілан готовий продати ключового гравця заради викупу Фелікса

Олег Дідух — 15 лютого 2025, 13:14
Мілан готовий продати ключового гравця заради викупу Фелікса
Тео Ернандес
ФК Мілан

Керівництво Мілана розглядає можливість продажу одного зі свої ключових гравців заради викупу у Челсі Жоау Фелікса. Йдеться про Тео Ернандеса або Рафала Леау.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Більш імовірним варіантом є продаж Ернандеса. Його контракт діє до літа 2026 року. Сторони ведуть переговори щодо нової угоди, проте керівництво Мілана вважає фінансові апетити француза необгрунтовано високими.

Ернандес уже міг покинути Мілан під час січневого трансферного вікна. Керівництво "россонері" прийняло несподівано пропозицію від Комо у розмірі 50 мільйонів євро, проте сам гравець не захотів переходити до стану одного з аутсайдерів Серії А.

Нагадаємо, Мілан під час зимового трансферного вікна орендував Фелікса у Челсі до кінця поточного сезону.

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