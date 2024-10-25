Барселона знайшла заміну віковому Левандовському

Каталонська Барселона цікавиться аргентинським нападником Інтера Лаутаро Мартінесом.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, "блаугранас" вбачають у 27-річному форвардові заміну віковому Роберту Левандовському. Раніше повідомлялося, що каталонці розглядають на його роль нападника Лілля Джонатана Девіда.

У сезоні-2024/25 Мартінес провів 10 матчів, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 110 млн євро.

Нагадаємо, раніше напарник Лаутаро по збірній Ліонель Мессі заявив, що той заслуговує стати володарем "Золотого м’яча" 2024 року.

Мартінес у 2024 році, окрім перемоги на Копа Америка, також став чемпіоном Італії з Інтером і найкращим бомбардиром сезону в Серії А.