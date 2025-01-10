Леау: Звісно, я мрію про Золотий м'яч

Вінгер Мілана Рафаель Леау розповів про свої плани на майбутнє, а також прокоментував призначення Сержіу Консейсау на посаду головного тренера команди.

Слова футболіста наводить Sky Sports.

"Консейсау додав нам енергії та менталітету. Я сподіваюсь залишитись у клубі та виграти тут Лігу чемпіонів. Золотий м'яч? Звісно, я мрію про нього, але спершу потрібні трофеї з командою. Починаючи з цього моменту, кожен наступний матч буде як фінал. Більше немає жодних виправдань", – розповів португалець.

У сезоні-2024/25 Леау зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Барселони до Рафаеля.