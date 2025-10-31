Підозрюваних у пограбуванні Лувру затримали на футбольному матчі

Чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувру затримали перед футбольним матчем Париж – Ліон у столиці Франції.

Про це повідомляє RMC Sport.

У середу, 29 жовтня, Париж у матчі 10 туру Ліги 1 вдома зіграв унічию 3:3 з Ліоном. Чотирьох підозрюваних ідентифікували та затримали перед матчем на стадіоні Жан-Буан о 20:30 за місцевим часом силами поліції з Бригади боротьби з бандитизмом (BRB).

Нагадаємо, Лувр був пограбований 19 жовтня поточного року. Загальна вартість викрадених коштовностей оцінюється в 88 мільйонів євро, знайти їх досі не вдалося. Двох співучасників пограбування вже було заарештовано раніше. Прокуратура Парижу раніше повідомила, що до розслідування залучено понад 100 слідчих.