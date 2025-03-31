На фронті тяжке поранення отримав вихованець школи Динамо Київ

На фронті під час виконання бойового завдання зазнав тяжкого поранення вихованець школи Динамо Київ Андрій Меньшиков.

Про це повідомив Святослав Сирота, військовослужбовець, волонтер, колишній голкіпер Динамо та Дніпра.

"Наш друг, вихованець школи Динамо Київ, гравець команди ветеранів Динамо Фемілі, Андрій Меньшиков отримав важке поранення, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини. Кілька днів тому він був прооперований. Слід сказати, що це не перше його поранення, але зараз воно тяжке", – написав він.

Нагадаємо, український екстенісист Сергій Стаховський, який після російського повномасштабного вторгнення став добровольцем і наразі проходить службу в ЦСО СБУ "Альфа", заявив, що готовий боротися й надалі проти російських загарбників.