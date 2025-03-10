Стаховський – про війну: Готовий померти за Україну

Український екстенісист Сергій Стаховський, який після російського повномасштабного вторгнення став добровольцем і наразі проходить службу в ЦСО СБУ "Альфа", розповів про війну в Україні.

Інтерв'ю з екс-31 ракеткою світу наводить портал Великий теніс України із посиланням на L`Equipe.

Стаховський не боїться того, що Україна програє війну.

"Є різні уявлення про те, що означає виграти чи програти війну. На сьогоднішній день Україна має уряд, столицю, прапор, гімн, вільних громадян, свободу слова і демократію. Це вже перемога! Великою перемогою, звичайно, було б повернення до кордонів 1991 року. Це мета, яка має бути досягнута одного дня в історії. Але коли? Ми не знаємо. Але мати країну, яку можна захищати, – це, за визначенням, перемога".

Припинення військової допомоги від США турбує екстенісиста, але він вважає, що Україна впорається й без неї.

"Ми втратили одного з наших головних союзників, країну, яка гарантувала цілісність наших кордонів відтоді, як ми відмовилися від ядерної зброї. Для нас це, очевидно, велика втрата, і коли Трамп оголосив, що призупиняє будь-яку допомогу, ми відчули це одразу і сильно. З точки зору отримання розвідданих, військової підтримки... Наша економіка працює, наші державні служби працюють, люди працюють, заводи працюють. Підтримка Сполучених Штатів і Європи дозволила нам захистити себе більш ефективно і з меншими втратами. Без постачання військової техніки, без розвідданих про пересування російських військ на території Росії чи в Україні буде так само, за винятком того, що це коштуватиме нам більше життів".

Сергій коротко відповідає на запитання про свою участь у війні:

"Останнім часом моє життя на фронті дещо змінилося. Тепер у нас дуже короткі місії, тривалістю три-чотири дні. Потім ми повертаємося до Києва, де базуємося, і знову їдемо. Я не можу розповісти, що саме ми робимо, але це добре працює. Це має значний вплив на російську економіку, тож це добрий знак".

Діти Стаховського знаходяться закордоном і бачити їх йому вдається лише раз на пів року.

"Я розлучився з колишньою дружиною, я майже не бачу своїх трьох дітей, раз на пів року, тому що вони не в Україні, і мені дуже важко виїхати з країни, тому що мені потрібен дозвіл. Це важко, але так воно є".

На завершення інтерв'ю Сергій Стаховський дає однозначну відповідь, чи готовий він померти за Україну:

"Так, це очевидно. Інакше мене б тут не було".

Нагадаємо, раніше інший український екстенісист, а нині військовий, Олександр Долгополов, розповів про свою участь у російсько-українській війні.