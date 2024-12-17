У Шахтарі на мене не розраховують: Петряк оцінив можливі варіанти продовження кар'єри

Півзахисник Шахтаря Іван Петряк, який на правах оренди грає в одеському Чорноморці, оцінив можливі варіанти продовження кар'єри, зазначивши, що в донецькому клубі на нього не же розраховують.

Про це він розповів у інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу.

"Скоріш за все, на мене не розраховують в Шахтарі. Я реаліст. Хіба не розумію? Не забувайте про паспорт. Бенджамін Баттон – це не про мене, зморшки вже на лобі. Раніше молодий, перспективний був, а тепер всі дивляться у паспорт.

У Чорноморці почав приходити до тями. Думав, що вже не вивезу, але трохи пішло, проте час уже минув", – сказав Петряк.

Раніше КДК УАФ було ухвалене рішення про відсторонення гравців Чорноморця Івана Петряка та Богдана Бутка, які отримали червоні картки за лайку в матчі 15 туру проти Олександрії (0:3).

У поточному сезоні Петряк зіграв за Чорноморець 10 матчів, в яких відзначився двома асистами.