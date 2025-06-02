Ми завжди жили з ним в одній кімнаті: Чех – про легенду Шахтаря

Колишній голкіпер Челсі та Арсенала Петр Чех висловився про ексгравця Шахтаря Томаша Хюбшмана. Легендарний чеський воротар зізнався, що він знає Томаша більшу половину життя і завжди з ним був у хороших стосунках.

Про це Петр сказав у коментарі для Sport.cz.

" Він один із моїх найкращих друзів у футболі. Ми грали разом у збірній з сімнадцяти років, потім разом були у Спарті, а потім у національній збірній. Якщо нас з ним обох викликали до лав збірної, ми завжди жили в одній кімнаті", – сказав Чех.

Петр був одним із учасників прощального матчу Томаша, на який була запрошені дюжина ексгравців Шахтаря.

"Мені сподобалося. Я зустрічаюся з колишніми товаришами по команді, яких не бачу протягом року, або ж ми зустрічаємося лише зрідка. Такі заходи приємні головним чином тому, що ти знову граєш з товаришами по команді, які багато значили для тебе у кар'єрі, адже ми разом проходили великі матчі та великі турніри. Потім шляхи розходяться, кар'єра закінчується", – додав легендарний голкіпер.

Хюбшман – вихованець Спарти, але серйозний досвід здобув саме за Яблонець, у складі якого провів сезон-2000/01. Також за цей клуб він грав з 2014 до 2024 року.

43-річний чех завершив кар'єру ще в січні 2024 року, але вирішив, що чудовою нагодою для прощального матчу буде якраз 80-річчя важливого для нього клубу.

Томаш виступав за Шахтар з 2004 до 2014 року. Разом із "гірниками" виграв Кубок УЄФА сезону-2008/09.