Воротар Лейпцига завершив кар'єру за національну збірну

Угорський голкіпер Петер Гулачі оголосив про завершення кар'єри в національній збірній.

Про це повідомив він у соцмережах.

"Закінчилася чудова глава, незабутня подорож добігла кінця. З вдячністю та гордістю у серці прощаюся зі збірною Угорщини. Більше десятиліття, 58 матчів, стільки спогадів, боротьби та радості. Дякую своїм одноклубникам, тренерам, моїй родині і вам, вболівальникам – ваша підтримка означає більше за все", – сказав 35-річний футболіст.

Гулачі був учасником трьох чемпіонатів Європи (2016, 2020 та 2024). За національну збірну він дебютував у 2014 році. За 58 поєдинків пропустив 78 голів.

На клубному рівні з 2015 року виступає за Лейпциг. Також грав за Зальцбург, а з 2008 до 2013 року знаходився в академії Ліверпуля.

Нагадаємо, епатажна Аліша Леманн знову не отримала виклик до лав збірної Швейцарії.