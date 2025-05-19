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Воротар Лейпцига завершив кар'єру за національну збірну

Руслан Травкін — 19 травня 2025, 22:36
Воротар Лейпцига завершив кар'єру за національну збірну
Петер Гулачі
Instagram

Угорський голкіпер Петер Гулачі оголосив про завершення кар'єри в національній збірній.

Про це повідомив він у соцмережах.

"Закінчилася чудова глава, незабутня подорож добігла кінця. З вдячністю та гордістю у серці прощаюся зі збірною Угорщини.

Більше десятиліття, 58 матчів, стільки спогадів, боротьби та радості.

Дякую своїм одноклубникам, тренерам, моїй родині і вам, вболівальникам – ваша підтримка означає більше за все", – сказав 35-річний футболіст.

Гулачі був учасником трьох чемпіонатів Європи (2016, 2020 та 2024). За національну збірну він дебютував у 2014 році. За 58 поєдинків пропустив 78 голів.

На клубному рівні з 2015 року виступає за Лейпциг. Також грав за Зальцбург, а з 2008 до 2013 року знаходився в академії Ліверпуля. 

Нагадаємо, епатажна Аліша Леманн знову не отримала виклик до лав збірної Швейцарії. 

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