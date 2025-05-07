Кривбас розгромив Лівий берег та наздогнав Полісся і Карпати в турнірній таблиці

Криворізький Кривбас здобув упевнену перемогу над столичним Лівим берегом у перенесеному матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Вже на 27 хвилині зустрічі господарі вийшли вперед. Криворіжці розіграли чудову комбінацію, яку ударом в ближній кут замкнув Денис Кузик.

В дебюті другої 45-хвилинки найкращий бомбардир Кривбаса Єгор Твердохліб подвоїв перевагу, забивши неймовірний гол. Він з дуже гострого кута зумів перекинути голкіпера та влучити прямо під стійку.

Всі питання щодо переможця зняв Даніель Соса, який протягнув м'яч та чудово пробив з-за меж штрафного майданчика. Це був його перший гол з жовтня 2024 року.

А крапку в зустрічі на першій компенсованій хвилині до другого тайму поставив той таки Твердохліб, який майстерно увірвався у штрафний майданчик, обіграв кількох суперників та чудово пробив.

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 7 травня

Кривбас – Лівий берег 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Кузик, 2:0 – 47 Твердохліб, 3:0 – 69 Соса, 4:0 – 90+1 Твердохліб

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік (Бандейра 80), Конате, Романчук, Кузик, Хрвоє (Луньов 46), Вакулко (Ікенна 73), Задерака, Твердохліб, Микитишин (Ндомбасі 61), Соса (Гонсалес 80).

Лівий Берег: Механів, Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал (Сідней 81), Банада, Косовський (Приходько 51), Когут (Войцеховський 46), Синиця (Дієгу 58), Шастал (Галас 51), Сухоручко.

Попередження: 45+1 Хрвоє – 31 Когут

Ця перемога дозволила Кривбасу наздогнати Полісся та Карпати в боротьбі за єврокубки. У підопічних Юрія Вернидуба тепер 43 бали, стільки ж у суперників.

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Декілька днів тому команди зіграли свої матчі у 27 турі – Кривбас не зміг здолати Рух, а Лівий берег у більшості програв Карпатам.