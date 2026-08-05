Український тренер отримав штраф за використання російської мови на тренуваннях

Український тренер В'ячеслав Богодєлов отримав штраф через використання російської мови на тренуваннях.

Про це він повідомив на власній сторінці у фейсбуці.

Наставник воротарів футбольного клубу Діназ опублікував фотографію документа, де зазначена сума 11 426 гривень. Він висловив обурення цією ситуацією.

"Мене сьогодні оштрафували, тіпа за російську мову, на тренуваннях! Перше питання. Якщо я 50 років розмовляв на російський – те нікого не бентежило? Друге. Я приймаю тільки чисто українську мову. На моїй пам'яті нею розмовляли тільки в Ірландії та Канаді. Все. Я ніколи не чув чисто української мови. Тому дякуємо вам, громадським діячам, за вашу сумлінність!

Але… коли я їздив на Запорізький напрямок, там ніхто з хлопців не приділяв тому увагу. Якби ви були б трошки розумніші – то розуміли б, не всі ті, хто розмовляє російською мовою – зрадник!!! Але, якщо хочете, то ваше право!!! В мене є рішення цієї проблеми", – написав Богодєлов.