Екстренер збірної України U-21 розповів, чи готовий очолити клуб УПЛ
Головний тренер вишгородського Діназа Олександр Головко розповів, чи готовий свого часу попрацювати на чолі якогось клубу Української Прем'єр-ліги.
Його цитує Український футбол.
Наставник зізнався, що розгляне пропозицію з елітного дивізіону, якщо така з'явиться.
"Так, звісно. Я зараз можу про це говорити спокійно, розуміючи свої поточні обставини: війна, сім'я, батьки-переселенці. Через це мені потрібно залишатися поруч із ними, тут, вдома. Але тренерство у мене в крові і в голові – це частина мене. Прем'єр-ліга для мене не питання.
Тим більше, що зараз там грають три-чотири команди, які нічим не відрізняються від клубу, з яким я працював два роки тому і проти яких ми грали у Першій лізі. Жодна з них, м'яко кажучи, сильно не провалюється серед еліти – усі добре розуміють, як працює Прем'єр-ліга", – заявив Головко.
Відзначимо, що спеціаліст очолює друголіговий клуб із березня 2025-го. Під його керівництвом команда вже провела 30 матчів. 29 березня 2026 року Діназ програв "всуху" київському Локомотиву 0:2.
Підопічні Головка після 21-го зіграного матчу посідають передостаннє 11-те місце групи В у Другій лізі України, маючи у своєму активі лише 9 балів.
Востаннє Діназ перемагав ще на початку листопада 2025 року, коли переграв другу команду одеського Чорноморця 2:0.
Нагадаємо, що до клубної роботи Головко очолював різні вікові збірні України, зокрема "молодіжку" U-21 (32 гри).