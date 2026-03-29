Екстренер збірної України U-21 розповів, чи готовий очолити клуб УПЛ

Головний тренер вишгородського Діназа Олександр Головко розповів, чи готовий свого часу попрацювати на чолі якогось клубу Української Прем'єр-ліги.

Його цитує Український футбол.

Наставник зізнався, що розгляне пропозицію з елітного дивізіону, якщо така з'явиться.

"Так, звісно. Я зараз можу про це говорити спокійно, розуміючи свої поточні обставини: війна, сім'я, батьки-переселенці. Через це мені потрібно залишатися поруч із ними, тут, вдома. Але тренерство у мене в крові і в голові – це частина мене. Прем'єр-ліга для мене не питання.

Тим більше, що зараз там грають три-чотири команди, які нічим не відрізняються від клубу, з яким я працював два роки тому і проти яких ми грали у Першій лізі. Жодна з них, м'яко кажучи, сильно не провалюється серед еліти – усі добре розуміють, як працює Прем'єр-ліга", – заявив Головко.