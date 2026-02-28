Алавес у меншості програв Леванте в стартовому матчі 26 туру Ла Ліги
У п'ятницю, 27 лютого, відбувся стартовий матч 26 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Леванте вдома переграв Алавес.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
У першому таймі команди обійшлися без голів. Надалі було вилучення Гонсалеса, який отримав другу жовту картку та залишив гостей у меншості.
Господарі цим скористалися, забивши два голи наприкінці зустрічі і здобули переконливу перемогу.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
26 тур, 27 лютого
Леванте – Алавес 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 88 Еспі, 2:0 – 90+7 Еспі
Нагадаємо, у попередньому турі Жирона з голами Циганкова та Ваната не втримала перемогу над Алавесом.