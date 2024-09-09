Перша нагорода Фліка в Барселоні: німець став тренером місяця в Ла Лізі

Наставник каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером серпня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Зазначається, що у голосуванні він випередив тренера Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля та наставника Алавеса Луїса Гарсію Пласу.

У серпні Барселона зіграла 4 матчі в іспанському чемпіонаті та стала єдиною командою, що досі не втрачала балів. За підсумками 4 турів Ла Ліги каталонці мають у своєму активі 12 очок та посідають 1 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса.