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Перша нагорода Фліка в Барселоні: німець став тренером місяця в Ла Лізі

Микола Дендак — 9 вересня, 17:02
Перша нагорода Фліка в Барселоні: німець став тренером місяця в Ла Лізі
Ганс-Дітер Флік
ФК Барселона

Наставник каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером серпня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Зазначається, що у голосуванні він випередив тренера Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля та наставника Алавеса Луїса Гарсію Пласу.

У серпні Барселона зіграла 4 матчі в іспанському чемпіонаті та стала єдиною командою, що досі не втрачала балів. За підсумками 4 турів Ла Ліги каталонці мають у своєму активі 12 очок та посідають 1 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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