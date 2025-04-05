Гравець ЮКСА втратив свідомість під час матчу Першої ліги

Півзахисник ЮКСА Олександр Мельник втратив свідомість під час матчу групи підвищення в класі Першої ліги проти Епіцентра.

Про це повідомляє пресслужба ЮКСА.

За їхньою інформацією, Мельник втратив свідомість внаслідок ігрового зіткнення з суперником. На 49-й хвилині 22-річний хавбек вийшов на заміну замість Павла Лук’янчука, проте вже за дві хвилини зіткнувся з суперником.

Мельник провів без свідомості декілька хвилин, проте лікарям вдалося привести гравця до свідомості. Хавбека госпіталізували на автомобілі швидкої допомоги. Сумарно гру довелося призупинити на 9 хвилин.

Для Мельника де був дебютний матч за ЮКСА. Під час зимової паузи він перейшов із Вереса, у складі якого взяв участь в одному матчі в поточному сезоні.