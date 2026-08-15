Вікторія обіграла Куликів-Білку в 4 тур Першої ліги
У суботу, 15 серпня, продовжився четвертий тур Першої ліги сезону-2026/27. Сумська Вікторія завдяки пізньому голу здобула мінімальну перемогу над Куликів-Білкою.
Чемпіонат України – Перша ліга
4 тур, 15 серпня
Вікторія – Куликів-Білка – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 35 Шарай, 1:1 – 79 Семотюк, 2:1 – 87 Бойко
Також 15 серпня відбудеться ще три матчі в рамках четвертого туру Першої ліги:
- 12:30 Чернігів – Полісся-2
- 13:00 Металіст – Олександрія
- 15:00 Полтава – ЮКСА
Напередодні Прикарпаття розгромило Пробій Городенка, а Агробізнес і київський Локомотив розписали нульову нічию.