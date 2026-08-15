Вікторія обіграла Куликів-Білку в 4 тур Першої ліги

У суботу, 15 серпня, продовжився четвертий тур Першої ліги сезону-2026/27. Сумська Вікторія завдяки пізньому голу здобула мінімальну перемогу над Куликів-Білкою.

Чемпіонат України – Перша ліга

4 тур, 15 серпня

Вікторія – Куликів-Білка – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Шарай, 1:1 – 79 Семотюк, 2:1 – 87 Бойко

Також 15 серпня відбудеться ще три матчі в рамках четвертого туру Першої ліги:

12:30 Чернігів – Полісся-2

13:00 Металіст – Олександрія

15:00 Полтава – ЮКСА

Напередодні Прикарпаття розгромило Пробій Городенка, а Агробізнес і київський Локомотив розписали нульову нічию.