Пробій переміг Полтаву в 11 турі Першої ліги

У суботу, 10 жовтня, у межах 11-го туру Першої ліги сезону-2026/27 Пробій Городенка на своєму полі здолав СК Полтава.

Пробій відкрив рахунок на 7-й хвилині завдяки Андрію Фесенку, однак СК Полтава відповів голами Валерія Сада з пенальті та Володимира Одарюка. До перерви Валентин Напуда зрівняв рахунок, а на 61-й хвилині Ігор Гук забив переможний м'яч і приніс господарям три очки.

Таким чином, Пробій здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті під керівництвом Юрія Вірта. Перед початком туру команда з Городенки посідала останнє місце в турнірній таблиці, тоді як СК Полтава йшов третім. Завдяки перемозі Пробій піднявся на 14-ту сходинку в онлайн-таблиці Першої ліги.

У суботу, 10 жовтня, також відбудеться поєдинок між Інгульцем та Агробізнесом.

Чемпіонат України — Перша ліга

11-й тур, 10 жовтня

Пробій – СК Полтава 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 7 Фесенко, 1:1 – 13 Сад (пенальті), 1:2 – 25 Одарюк, 2:2 – 41 Напуда, 3:2 – 61 Гук

Інгулець – Агробізнес

Напередодні у матчі-відкритті 11 туру Першої ліги харківський Металіст не зміг втримати переможний рахунок з Вікторією, зігравши внічию 2:2.