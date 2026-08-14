Агробізнес розписав мирову з Локомотивом у 4 турі Першої ліги
У п'ятницю, 14 серпня, двома матчами стартував 4 тур чемпіонату України з футболу у Першій лізі.
Ігровий день відкривала зустріч у Волочиську між місцевим Агробізнесом та столичним Локомотивом. Гра завершилась внічию – 0:0.
Для киян – це третя нічия у поточній першості, при одній поразці. Команда наразі перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці. Водночас Аргобізнес вперше у сезоні поділив очки – у підопічних Олександра Чижевського дві перемоги та одна поразка.
Чемпіонат України – Перша ліга
4 тур, 14 серпня
Агробізнес (Волочиськ) – Локомотив (Київ) 0:0
16:00 Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – Пробій (Городенка)
Нагадаємо, що раніше Олександрія розгромила Інгулець, а Полісся-2 в більшості поступилося Металісту.