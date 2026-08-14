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Агробізнес розписав мирову з Локомотивом у 4 турі Першої ліги

Олександр Булава — 14 серпня 2026, 15:09
Агробізнес розписав мирову з Локомотивом у 4 турі Першої ліги

У п'ятницю, 14 серпня, двома матчами стартував 4 тур чемпіонату України з футболу у Першій лізі.

Ігровий день відкривала зустріч у Волочиську між місцевим Агробізнесом та столичним Локомотивом. Гра завершилась внічию – 0:0.

Для киян – це третя нічия у поточній першості, при одній поразці. Команда наразі перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці. Водночас Аргобізнес вперше у сезоні поділив очки – у підопічних Олександра Чижевського дві перемоги та одна поразка.

Чемпіонат України – Перша ліга
4 тур, 14 серпня

Агробізнес (Волочиськ) – Локомотив (Київ) 0:0

16:00 Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – Пробій (Городенка)

Нагадаємо, що раніше Олександрія розгромила Інгулець, а Полісся-2 в більшості поступилося Металісту.

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