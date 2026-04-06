Нива домовилася з місцевою владою про проведення домашнього поєдинку проти Прикарпаття у Тернополі
Тернопільська Нива домовилася з місцевою владою та проведе поєдинок 22-го туру Першої ліги України проти Прикарпаття у Тернополі.
Про це повідомляє Sport Arena.
Також розглядався варіант організації поєдинку між Нивою та Прикарпаттям на стадіоні "Юність" у Волочиську (Хмельницька область).
Раніше клуб отримав погодження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки на проведення домашнього матчу.
Напередодні керівництво команди повідомляло про відмову влади міста у проведенні домашнього матчу 22-го туру Першої ліги проти Прикарпаття. Хоча клуб заявляв, що дотримав усі передбачені вимоги та своєчасно подав необхідний пакет документів.
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку у 21-му турі тернопільський колектив зазнав поразки від сумської Вікторії з рахунком 0:1. Наразі Нива Тернопіль посідає 8 місце у другому дивізіоні країни, маючи в активі 25 залікових балів.