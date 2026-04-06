Нива домовилася з місцевою владою про проведення домашнього поєдинку проти Прикарпаття у Тернополі

Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 21:43
Тернопільська Нива домовилася з місцевою владою та проведе поєдинок 22-го туру Першої ліги України проти Прикарпаття у Тернополі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Також розглядався варіант організації поєдинку між Нивою та Прикарпаттям на стадіоні "Юність" у Волочиську (Хмельницька область).

Раніше клуб отримав погодження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки на проведення домашнього матчу.

Напередодні керівництво команди повідомляло про відмову влади міста у проведенні домашнього матчу 22-го туру Першої ліги проти Прикарпаття. Хоча клуб заявляв, що дотримав усі передбачені вимоги та своєчасно подав необхідний пакет документів.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку у 21-му турі тернопільський колектив зазнав поразки від сумської Вікторії з рахунком 0:1. Наразі Нива Тернопіль посідає 8 місце у другому дивізіоні країни, маючи в активі 25 залікових балів.

