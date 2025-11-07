Українська правда
Лівий Берег обіграв Інгулець і вийшов на третю сходинку турнірної таблиці Першої ліги

Олексій Мурзак — 7 листопада 2025, 16:07
ПФЛ

У п'ятницю, 7 листопада, відбувся перший матч 15 туру Першої ліги сезону-2025/26, в якому Лівий Берег переграв Інгулець.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 71-й хвилині поєдинку забив Шастал. Завдяки цій перемозі столичний клуб набрав 29 балів та вийшов на 3 місце в турнірній таблиці. Інгулець з такою ж кількістю очок опустився на 4-ту сходинку.

Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 7 листопада

Лівий Берег – Інгулець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 71 Шастал

Нагадаємо, 2 листопада Буковина переграла Чорноморець у битві лідерів Першої ліги.

