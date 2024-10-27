Костишин покинув пост головного тренера Поділля

Головний тренер хмельницького Поділля Віталій Костишин залишив свою посаду.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Хочу усім подякувати за цей незабутній шлях у футбольному клубі Поділля! Керівництву за довіру і підтримку не тільки при перемогах, але і при поразках! Можливість розвиватись та здобути великий досвід на посаді головного тренера! Я буду сумувати!", – йдеться у звернення Костишина.

38-річний фахівець очолював хмельниччан з 2017 року, коли клуб ще виступав у Другій лізі. Наразі в активі Поділля 7 очок за 11 матчів чемпіонату Першої ліги. Команда має лише одну перемогу та розташовується на сьомому, передостанньому місці турнірної таблиці.

Нагадаємо, сьогодні подоляни грають проти Прикарпаття. Також в межах 14 туру Першої ліги відбудеться матч Нива Т – Минай.