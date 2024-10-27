Костишин покинув пост головного тренера Поділля
Віталій Костишин
ФК Поділля
Головний тренер хмельницького Поділля Віталій Костишин залишив свою посаду.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Хочу усім подякувати за цей незабутній шлях у футбольному клубі Поділля! Керівництву за довіру і підтримку не тільки при перемогах, але і при поразках! Можливість розвиватись та здобути великий досвід на посаді головного тренера! Я буду сумувати!", – йдеться у звернення Костишина.
38-річний фахівець очолював хмельниччан з 2017 року, коли клуб ще виступав у Другій лізі. Наразі в активі Поділля 7 очок за 11 матчів чемпіонату Першої ліги. Команда має лише одну перемогу та розташовується на сьомому, передостанньому місці турнірної таблиці.
Нагадаємо, сьогодні подоляни грають проти Прикарпаття. Також в межах 14 туру Першої ліги відбудеться матч Нива Т – Минай.