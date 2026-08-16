Перша ліга. Нива Тернопіль і Фенікс-Маріуполь здобули свої перші перемоги в сезоні

У неділю, 16 серпня, двома матчами завершився четвертий тур Першої ліги сезону-2026/27. Фенікс-Маріуполь вдома обіграв Колос-2, який весь другий там грав у меншості.

Тернопільська Нива на останніх хвилинах вирвала виїзну перемогу над Інгульцем. І для Фенікс-Маріуполя, і для Ниви ці перемоги стали першими у поточному сезоні.

Чемпіонат України – Перша ліга

4 тур, 16 серпня

Фенікс-Маріуполь – Колос-2 – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Малецький, 2:0 – 73 Кисленко, 3:0 – 80 Грицак, 3:1 – 87 Тарануха

Вилучення: 44 Малакі (Колос-2)

Інгулець – Нива Тернопіль – 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Пежинський, 1:1 – 84 Манастирний, 1:2 – 88 Дудік

Нагадаємо, напередодні Олександрія на виїзді обіграла Металіст, а Полтава та ЮКСА переможця не визначили.