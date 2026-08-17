Клуб Першої ліги оголосив про припинення співпраці з головним тренером

Фенікс-Маріуполь оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Максимом Фещуком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про причини такого рішення не розголошується.

Фещук виступав за Фенікс-Маріуполь з 2021 року, коли команда грала на аматорському рівні, а 2024 року увійшов до тренерського штабу.

У березні 2025 року Максим Фещук став наставником команди. При ньому клуб фінішував 9-м у минулому сезоні Першої ліги, а також дійшов до 1/4 фіналу Кубку України, де поступився Чернігову.