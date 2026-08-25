Виважене рішення: у Чернігові пояснили відхід Баранова

Генеральний директор Чернігова Микола Синиця пояснив відхід Василя Баранова з посади головного тренера клубу.

Його слова передає Sportarena.

"Рішення припинити співпрацю з Василем Барановим було спільним і виваженим. Ми вдячні Василю Анатолійовичу та Сергію Миколайовичу за професійну роботу, відповідальність і час, проведений у клубі. Вважаємо, що на цьому етапі таке рішення має піти на користь як тренерам, так і ФК Чернігів", – зазначив функціонер.

Наразі обов'язки головного тренера виконуватиме Андрій Поляниця.

"Команда продовжує працювати у звичному режимі та готуватися до наступних матчів. Тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме Андрій Поляниця, який добре знає клуб, футболістів і наші принципи роботи. Наші стратегічні цілі залишаються незмінними: розвивати команду, довіряти місцевим вихованцям і рухатися вперед відповідно до філософії ФК Чернігів. Усі подальші кадрові рішення ухвалюватимемо виважено та в інтересах клубу", – підсумував Синиця.

Баранов очолив Чернігів влітку поточного року. Сумарно під його керівництвом команда провела 5 матчів, у яких здобула лише одну перемогу та 4 рази зіграла внічию.

Напередодні Чернігів обіграв ЛТСМ Луцьк 2:1 у 1/32 фіналу Кубку України. В Першій лізі команда стартувала з 4 нічиїх.