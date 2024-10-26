Металіст 1925 обіграв Діназ, Буковина зіграла внічию з Епіцентром у 14 турі Першої ліги

У суботу, 26 жовтня відбулися два матчі в рамках 14 туру Першої ліги. Металіст 1925 на виїзді здобув перемогу над Діназом, а Буковина в Чернівцях не змогла обіграти Епіцентр, граючи з 48-ї хвилини у меншості у зв’язку з вилученням Максима Гірного.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

26 жовтня, 14 тур

Буковина – Епіцентр – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Шинкаренко (автогол), 1:1 – 67 Безуглий

Діназ – Металіст 1925 – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Арі Моура, 0:2 – 52 Борячук

Металіст 1925 завдяки цій перемозі піднявся на третє місце у турнірній таблиці групи Б Першої ліги з 20 очками, у Діназа 10 балів і сьоме місце.

Буковина та Епіцентр продовжують ділити друге-третє місця в групі А з 17 очками, проте команда з Кам’янця-Подільського провела на два матчі менше.

Вчора запорізький Металург обіграв ФСК Маріуполь.