Чернігів вдруге переграв Металург та став останнім новачком Першої ліги сезону 2025/26

У четвер, 12 червня, відбувся матч-відповідь плейоф за право зіграти у Першій лізі сезону 2025/26, в якому Чернігів вдруге переміг Металург.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Нагадаємо, у першому поєдинку чернігівський клуб святкував вікторію з рахунком 3:0. У підсумку Чернігів виборов право зіграти у Першій лізі сезону 2025/26, водночас Металург понизився у класі, вилетівши у Другу лігу.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

Перехідні матчі, 12 червня

Металург – Чернігів 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 63 Койдан, 0:2 – 84 Шумило

Нагадаємо, Чернігів мав грати перехідні поєдинки проти другої команди Руха, однак клуб знявся зі змагань.

Чернігів за підсумками сезону 2024/25 посів друге місце у групі В Другої ліги, Металург фінішував 14-м у Першій Лізі.