Епіцентр обіграв ЮКСА у матчі Першої ліги, нічия Миная та Металурга

У суботу, 5 квітня, відбулися два матчі другого етапу Першої ліги-2024/25. В чемпіонській групі Епіцентр в результативному протистоянні обіграв ЮКСА 4:3. В другому таймі матч довелося призупинити на 9 хвилин через те, що хавбек ЮКСА Олександр Мельник втратив свідомість внаслідок зіткнення.

У групі вибування Минай вдома зіграв унічию 1:1 із запорізьким Металургом.

Чемпіонат України – Перша ліга

Чемпіонська група, другий етап, 1 тур

5 квітня

Епіцентр – ЮКСА – 4:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Дебелко, 1:1 – 50 Бендера, 2:1 – 81 Кристін, 3:1 – 86 Миронюк, 3:2 – 87 Ситніков, 4:2 – 88 Бендера, 4:3 – 90+10 Ситніков

Група вибування – 2 тур

Минай – Металург Запоріжня – 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 16 Демченко, 1:1 – 21 Вар’яник

Також 5 квітня відбудеться ще один матч чемпіонської групи – Агробізнес приймає СК Полтаву. Поєдинок розпочався о 14:00 за київським часом.