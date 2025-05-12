УПЛ перенесла два матчі 29 туру чемпіонату: оновлено дати і час початку
Українська Премєр-ліга внесли зміни в розклад 29-го туру чемпіонату після аналізу результатів попереднього туру.
Про це повідомила пресслужба Ліги.
Відповідно до наявних обставин, матчі ЛНЗ – Ворскла та Лівий Берег – Рух відбудуться 18 травня (початок – 15:30).
Дати проведення та час початку матчів останнього, 30-го туру будуть додатково визначені Дирекцією УПЛ за підсумками зустрічей 29-го туру.
Чемпіонат України – УПЛ
29-й тур
17 травня (субота)
- 13:00 Колос – Карпати
- 13:00 Кривбас – Оболонь
- 13:00 Зоря – Полісся
18 травня (неділя)
- 15:30 Олександрія – Верес
- 15:30 Інгулець – Шахтар
- 15:30 Чорноморець – Динамо
- 15:30 ЛНЗ – Ворскла
- 15:30 Лівий Берег – Рух
У понеділок, 12 травня, відбувся останній матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець мінімально переміг Лівий берег та піднявся у зону перехідних матчів. З турнірною таблицею за 2 тури до завершення першості можна ознайомитися ТУТ.