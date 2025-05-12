УПЛ перенесла два матчі 29 туру чемпіонату: оновлено дати і час початку

Українська Премєр-ліга внесли зміни в розклад 29-го туру чемпіонату після аналізу результатів попереднього туру.

Про це повідомила пресслужба Ліги.

Відповідно до наявних обставин, матчі ЛНЗ – Ворскла та Лівий Берег – Рух відбудуться 18 травня (початок – 15:30).

Дати проведення та час початку матчів останнього, 30-го туру будуть додатково визначені Дирекцією УПЛ за підсумками зустрічей 29-го туру.

Чемпіонат України – УПЛ

29-й тур

17 травня (субота)

13:00 Колос – Карпати

13:00 Кривбас – Оболонь

13:00 Зоря – Полісся

18 травня (неділя)

15:30 Олександрія – Верес

15:30 Інгулець – Шахтар

15:30 Чорноморець – Динамо

15:30 ЛНЗ – Ворскла

15:30 Лівий Берег – Рух

У понеділок, 12 травня, відбувся останній матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець мінімально переміг Лівий берег та піднявся у зону перехідних матчів. З турнірною таблицею за 2 тури до завершення першості можна ознайомитися ТУТ.