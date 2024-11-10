Перша ліга: Епіцентр і Кудрівка здобули мінімальні перемоги у 16 турі

У неділю, 10 листопада, відбулося ще два матчі в рамках 16 туру Першої ліги. Кудрівка вдома мінімально обіграла ФСК Маріуполь та вирвалась у лідери групи Б.

Епіцентр на виїзді з рахунком 1:0 обіграв Прикарпаття. Це дозволило команді з Кам’янця-Подільського закріпитися на другому місці у турнірній таблиці Групи А. Від лідера, Агробізнеса, Епіцентр відстає на 5 очок і має гру в запасі.

Чемпіонат України – Перша ліга

16 тур, 10 листопада

Прикарпаття – Епіцентр – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 70 Мороз

Кудрівка – ФСК Маріуполь – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 86 Лєгостаєв

Вчора ЮКСА на виїзді обіграла Діназ, Агробізнес зазнав поразки від тернопільської Ниви.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 листопада автобус СК Полтава відправили в ТЦК, всім видали повістки.