ЮКСА та Олександрія видали бойову нічию з 8 голами у 2 турі Першої ліги

У п'ятницю, 31 липня, стартував другий тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

Перший матч вийшов неймовірно видовищним – ЮКСА і Олександрія зіграли внічию 4:4. У складі ЮКСА хеттрик оформив парагвайський хавбек Пабло Кастро, у Олександрії дубль на рахунку Максима Третякова. Гості зуміли врятуватися від поразки на 90-й хвилині матчу.

Чемпіонат України, Перша ліга

2 тур, 31 липня

ЮКСА – Олександрія – 4:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 35 Кастро (з пенальті), 1:1 – 40 Третяков (з пенальті), 1:2 – 48 Третяков, 2:2 – 56 Шершень, 2:3 – 64 Діхтярук, 3:3 – 77 Кастро, 4:3 – 84 Кастро (з пенальті), 4:4 – 90 Кузьмін

Також 31 липня відбудеться ще один матч 2 туру Першої ліги: Агробізнес прийме Фенікс-Маріуполь. Цей поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Також 31 липня стартував новий сезон у Другій лізі.