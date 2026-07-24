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Вікторія обіграла Фенікс-Маріуполь у матчі-відкритті Першої ліги

Олег Дідух — 24 липня 2026, 16:05
Вікторія обіграла Фенікс-Маріуполь у матчі-відкритті Першої ліги

У п'ятницю, 24 липня, стартував сезон-2026/27 у Першій лігі чемпіонату України з футболу. В стартовому поєдинку нового сезону першості сумська Вікторія на виїзді мінімально обіграла Фенікс-Маріуполь завдяки пізньому голу Максима Бойка.

Чемпіонат України, Перша ліга
1 тур, 24 липня

Фенікс-Маріуполь – Вікторія (Суми) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 82 Бойко

Також у п'ятницю, 24 липня, відбудеться ще один матч у рамках першого туру Першої ліги-2026/27. Олександрія прийме тернопільську Ниву, поєдинок повинене був розпочатися о 16:00 за київським часом. Проте через повітряну тривогу старт матчу вже відклали на 30 хвилин.

Напередодні тернопільський клуб оголосив про підписання колишнього форварда збірної України Андрія Борячука.

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