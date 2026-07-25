Полтава розгромила Агробізнес у 1 турі Першої ліги

У суботу, 25 липня, продовжився перший тур у чемпіонаті України у Першій лізі з футболу.

Агробізнес, який у минулому сезоні боровся за путівку до Української Прем'єр-ліги й лише в серії пенальті поступився Кудрівці, прийняв СК Полтаву – команда після річної перерви повернулася до Першої ліги. Зустріч завершилася перемогою полтавського колективу з рахунком 3:0.

Чемпіонат України, Перша ліга

1 тур, 25 липня

Агробізнес (Волочиськ) – СК Полтава 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 58 Кононов, 0:2 – 77 Сад, 0:3 – 85 Пріхна

14:00 Локомотив (Київ) – ФК Чернігів

16:00 Полісся-2 (Житомир) – ЮКСА (Тарасівка)

Нагадаємо, напередодні Вікторія обіграла Фенікс-Маріуполь, Олександрія зіграла внічию з тернопільською Нивою.