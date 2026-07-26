Колос-2 завдяки голу Недолі переграв Прикарпаття в 1-му турі Першої ліги
У неділю, 26 липня, низкою матчів продовжилася програма стартового туру Першої ліги України сезону-2026/27.
Стартував день у другому за силою дивізіоні України з перемоги дубля Колоса над Прикарпаттям. Ковалівцям вистачило лише одного голу, який забив Артем Недоля, щоб здобути три очки.
Чемпіонат України – Перша ліга
1-й тур, 26 липня
Колос-2 – Прикарпаття 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 53 Недоля
Також сьогодні відбудуться матчі: Пробій Городенка – Інгулець (14:00) та Куликів-Білка – Металіст (16:00).
Нагадаємо, що раніше у першому турі Полтава розгромила Агробізнес, а ФК ЮКСА врятував нічию у матчі з Поліссям.