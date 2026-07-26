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Колос-2 завдяки голу Недолі переграв Прикарпаття в 1-му турі Першої ліги

Микола Літвінов — 26 липня 2026, 14:23
Колос-2 завдяки голу Недолі переграв Прикарпаття в 1-му турі Першої ліги

У неділю, 26 липня, низкою матчів продовжилася програма стартового туру Першої ліги України сезону-2026/27.

Стартував день у другому за силою дивізіоні України з перемоги дубля Колоса над Прикарпаттям. Ковалівцям вистачило лише одного голу, який забив Артем Недоля, щоб здобути три очки. 

Чемпіонат УкраїниПерша ліга
1-й тур, 26 липня

Колос-2 – Прикарпаття 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Недоля

Також сьогодні відбудуться матчі: Пробій Городенка – Інгулець (14:00) та Куликів-Білка – Металіст (16:00).

Нагадаємо, що раніше у першому турі Полтава розгромила Агробізнес, а ФК ЮКСА врятував нічию у матчі з Поліссям.

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