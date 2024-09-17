Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перишич веде переговори з клубом-учасником Ліги чемпіонів

Ігор Чернявський — 17 вересня, 11:30
Перишич веде переговори з клубом-учасником Ліги чемпіонів

Хорватський півзахисник Іван Перишич може перейти в ПСВ.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Трансфер може відбутися на правах вільного агента, адже Перишич достроково залишив Хайдук, у якому його відсторонили від тренувань за рішенням Дженнаро Гаттузо.

Раніше 35-річний хорват виступав за низку європейських топклубів, зокрема за Баварію, Інтер, Тоттнгем та Боруссію Дортмунд.

Вже сьогодні, 17 вересня, ПСВ розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів-2024/25. Команда Петера Боса на виїзді зіграє проти Ювентуса. Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Ередивізі Ліга чемпіонів ПСВ Іван Перишич

Іван Перишич

Гаттузо відсторонив іменитого гравця від тренувань та матчів
Перишич перейшов у рідний Хайдук на правах оренди
Перишич: З Аргентиною буде жорсткий та чоловічий футбол
Перішич повторив рекорд Роналду, Мессі та Шакірі на чемпіонатах світу

Останні новини